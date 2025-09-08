Германия продлила на полгода внешнее управление активами "Роснефти"

Германия в шестой раз продлевает доверительное управление над местными дочерними компаниями "Роснефти" – Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз министерства экономики и климата ФРГ.

Срок внешнего управления, который истекал 10 сентября, продлен на полгода – до 10 марта 2026 года.

Ведомство поясняет, что причиной продления доверительного управления является необходимость поддержания деловой активности затронутых нефтеперерабатывающих заводов для обеспечения безопасности поставок.

"Обеспечение безопасности поставок остается главной целью всех мер, принимаемых федеральным правительством в отношении Rosneft Deutschland. Российская компания "Роснефть" заявила, что активно ведет переговоры о продаже Rosneft Deutschland. Продажа была бы самым надежным и, следовательно, самым быстрым способом для инвестиций в нефтеперерабатывающие заводы и обеспечения безопасности предприятий в Германии", - отмечает ведомство.