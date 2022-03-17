О нас
Аудио новости

Германия обсуждает с Норвегией строительство трубопровода для импорта водорода

Германия обсуждает с Норвегией строительство трубопровода для импорта водорода Германия и Норвегия обсуждают строительство трубопровода между двумя странами для транспортировки водорода как одну из мер сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.
Энергетика
17 марта 2022 г. 14:00
Германия обсуждает с Норвегией строительство трубопровода для импорта водорода

Германия и Норвегия обсуждают строительство трубопровода между двумя странами для транспортировки водорода как одну из мер сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в ближайшее время две страны начнут технический анализ проекта транспортировки "зеленого" водорода из Норвегии в ФРГ. Такое решение было принято по итогам встречи министра экономики Германии Роберта Хабека с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

"В ближайшие месяцы и годы будет очень важно ускорить разработку альтернативных источников поставок энергоресурсов в Европу для замещения российских нефти и газа, а также разработать необходимую инфраструктуру для этого", - говорится в официальном заявлении двух стран.

Германия, являющаяся крупнейшей экономикой Европы, заявила о намерении пересмотреть источники поставок энергоносителей с момента начала Россией военной операции в Украине. На долю поставок из РФ приходится более половины закупаемого Германией газа, 50% импорта угля и примерно треть импорта нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал увеличить резервные мощности для хранения газа и угля, чтобы сократить риски потенциальных перебоев в поставках. Кроме того, власти страны закупают сжиженный природный газ, поддерживают проекты строительства СПГ-терминалов и активизируют внедрение возобновляемых источников энергии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Germany, Norway mull pipeline construction for hydrogen supply

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi