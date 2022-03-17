Германия обсуждает с Норвегией строительство трубопровода для импорта водорода

Германия и Норвегия обсуждают строительство трубопровода между двумя странами для транспортировки водорода как одну из мер сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Германия и Норвегия обсуждают строительство трубопровода между двумя странами для транспортировки водорода как одну из мер сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в ближайшее время две страны начнут технический анализ проекта транспортировки "зеленого" водорода из Норвегии в ФРГ. Такое решение было принято по итогам встречи министра экономики Германии Роберта Хабека с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

"В ближайшие месяцы и годы будет очень важно ускорить разработку альтернативных источников поставок энергоресурсов в Европу для замещения российских нефти и газа, а также разработать необходимую инфраструктуру для этого", - говорится в официальном заявлении двух стран.

Германия, являющаяся крупнейшей экономикой Европы, заявила о намерении пересмотреть источники поставок энергоносителей с момента начала Россией военной операции в Украине. На долю поставок из РФ приходится более половины закупаемого Германией газа, 50% импорта угля и примерно треть импорта нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал увеличить резервные мощности для хранения газа и угля, чтобы сократить риски потенциальных перебоев в поставках. Кроме того, власти страны закупают сжиженный природный газ, поддерживают проекты строительства СПГ-терминалов и активизируют внедрение возобновляемых источников энергии.