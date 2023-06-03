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Гэри Джонс: Нахчыван обладает огромным потенциалом в плане солнечной энергии

Гэри Джонс: Нахчыван обладает огромным потенциалом в плане солнечной энергии Нахчыван обладает огромным потенциалом в плане солнечной энергии.
Энергетика
3 июня 2023 г. 20:56
Гэри Джонс: Нахчыван обладает огромным потенциалом в плане солнечной энергии

Нахчыван обладает огромным потенциалом в плане солнечной энергии.

Как передает местное бюро Report, об этом в интервью журналистам заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

"Здесь имеются благоприятные условия для установки солнечных батарей и создания большого экспортного потенциала. Мы много слышали об этом, и я думаю, что это огромные возможности для региона. В прошлом году мы провели встречу по энергетическим проектам в Шуше, а в этом году - в Нахчыване. Я не могу дождаться, чтобы посетить исторические и культурные места Нахчывана в оставшуюся часть дня", - добавил Гэри Джонс.

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Версия на азербайджанском языке BP-nin regional prezidenti: “Naxçıvanın günəş enerjisi baxımından çox böyük potensialı var”

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