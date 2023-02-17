Гэри Джонс: К концу недели BP в полном объеме восстановит отгрузку нефти на терминале Джейхан

К концу недели BP в полном объеме восстановит отгрузку нефти на мировые рынки с терминала в Джейхане, которая ранее была остановлена из-за небольшого повреждения на одном из нефтеналивных причалов.

К концу недели BP в полном объеме восстановит отгрузку нефти на мировые рынки с терминала в Джейхане, которая ранее была остановлена из-за небольшого повреждения на одном из нефтеналивных причалов.

Как сообщает Report, об этом региональный президент ВР в Азербайджане Гэри Джонс сказал на пресс-брифинге.

После cильного землетрясения 6 февраля BP начал инспекцию всей инфраструктуры в Турции, включая нефтепровод Баку-Тбилиси Джейхан и терминал в Джейхане.

По его словам, проверки показали, что никаких серьезных повреждений не было.

Напомним, ранее отгрузка нефти из Джейхана, где располагается терминал для экспорта азербайджанской нефти, была приостановлена компанией Botas International Limited (BIL), являющейся оператором турецкого участка БТД и терминала в Джейхане. Это было сделано из-за обнаружения утечки нефти на одном из нефтеналивных причалов, получивших повреждение в результате землетрясения 6 февраля в этом регионе Турции.

После проведенной оценки повреждений, необходимого ремонта и после тестов, убедившись в полной безопасности причальных установок, оператор возобновил погрузку нефти на танкера для последующей отправки на мировые рынки.

Несмотря на приостановку отгрузки из Джейхана, прокачка азербаджанской нефти по БТД продолжалась. Она доставлялась для хранения в цистернах на терминале Джейхан.