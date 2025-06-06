Гэри Джонс: BP введет в эксплуатацию вторую скважину для добычи газа из глубоких пластов на АЧГ в 2026 году

Британская компания BP планирует ввести в эксплуатацию вторую эксплуатационную скважину для добычи газа из глубокозалегающих пластов (deep-gas) на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в мае 2026 года.

Британская компания BP планирует ввести в эксплуатацию вторую эксплуатационную скважину для добычи газа из глубокозалегающих пластов (deep-gas) на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в мае 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в интервью Platts.

По его словам, первый газ из глубоких слоев, находящихся вне основного нефтяного резервуара АЧГ, ожидается к концу 2025 года: "Новые находки поддержат экспорт газа с месторождения "Шахдениз".

Он уточнил, что первая скважина даст газ к концу 2025 года, вторая будет введена в эксплуатацию в мае 2026 года. Г. Джонс добавил, что целевой объем свободных запасов газа на блоке оценивается в 4 трлн кубометров.

Региональный президент BP подчеркнул, что компания стремится нарастить ресурсную базу и объемы добычи на действующих объектах, а также установить энергетическое сотрудничество с другими странами Каспийского региона.

"Шафаг-Асиман" и deep-gas на АЧГ - это два новых направления потенциальной газодобычи для нас в Азербайджане и в Каспийском регионе. По сути, это продолжение истории инвестиций BP в Каспий", - заявил он.

Г.Джонс также отметил усилия правительства Азербайджана по созданию благоприятного инвестиционного климата, снижению издержек и устранению барьеров для бизнеса. При этом, по его словам, существующая инфраструктура открывает реальные возможности для экспансии поставок газа с Восточного Каспия через территорию Азербайджана.

"Каспий в целом обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития", - подчеркнул он.

Г.Джонс сообщил также, что неоднократно посещал Туркменистан в поисках новых возможностей для компании: "У Туркменистана огромные запасы, и мы были бы рады участвовать в их разработке, но многое зависит от межгосударственного диалога".

Кроме того, BP и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в Узбекистане. По словам Г. Джонса, обе компании активно изучают инвестиционные возможности в этой стране.

Отметим, что 20 сентября 2024 года акционеры проекта АЧГ подписали в Баку второе приложение к действующему СРП от 14 сентября 2017 года, предусматривающее добычу газа из глубокозалегающих пластов данного блока. Согласно документу, на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" предусматривается разведка, оценка, разработка и добыча свободных запасов природного газа.