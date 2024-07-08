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Гэри Джонс: Азербайджан обеспечил энергобезопасность всего региона и Европы

Гэри Джонс: Азербайджан обеспечил энергобезопасность всего региона и Европы Благодаря разработке месторождений нефти и газа за последние 30 лет, Азербайджан обеспечил энергобезопасность всего региона и Европы.
Энергетика
8 июля 2024 г. 11:00
Гэри Джонс: Азербайджан обеспечил энергобезопасность всего региона и Европы

Благодаря разработке месторождений нефти и газа за последние 30 лет, Азербайджан обеспечил энергобезопасность всего региона и Европы.

Как передает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

"Для этого потребовались значительные технические ресурсы. Южный газовый коридор протяженностью более 3,5 тыс. км обеспечивает Европу поставками природного газа. Данный проект говорит о феноменальном инженерном и техническом успехе", - сказал он.

Говоря о Бакинской энергетической школе, Джонс выразил уверенность, что прошедшие обучение талантливые студенты привнесут свой вклад в сложный процесс энергоперехода.

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Версия на азербайджанском языке Qəri Counz: “Azərbaycan bütün regionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edib”

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