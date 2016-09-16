Георгий Стасинос: Власти Греции должны договориться с SOCAR по вопросу DESFA

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Власти Греции должны прийти к договоренности с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) по вопросу приватизации DESFA для того, чтобы восстановить доверие на международном уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, об этом заявил президент Технической палаты Греции Георгий Стасинос на мероприятии на тему "Техническое сотрудничество Греция-Азербайджан”.

Г.Стасинос считает, что Греция нуждается в инвестициях SOCAR, вложившей 10 млрд. долларов в экономику Турции и ведущей переговоры в других странах.

Заместитель министра иностранных дел Греции Димитрис Мардас подчеркнул, что страна придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном: “Азербайджан экспортирует нам газ, мы же рассматриваем возможности экспорта нашей продукции. Первый визит в страну состоится в конце этого года. Предприниматели уже заявили о своей заинтересованности в инвестициях в некоторые секторы”.

Глава Греко-азербайджанской торговой палаты Костас Вамвакас отметил, что греческие бизнесмены могут сотрудничать с Азербайджаном в сфере строительства, инжиниринга, IT, сельского хозяйства, производства продуктов питания и напитков. Он также подчеркнул необходимость скорейшего начала переговоров между официальными Афинами и Баку в связи с DESFA.