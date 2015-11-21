Новым наблюдателем в Форуме стран-экспортеров газа становится Азербайджан - ФОТО

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Министры энергетики стран Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) переизбрали генсеком организации на ближайшие два года представителя Ирана Хоссейна Адели, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Адели переизбран на пост генсека ФСЭГ на два года", — говорится в декларации, объявленной по итогом встречи. Обязанности генерального секретаря представитель Ирана будет исполнять с 1 января 2016 года.

Как отмечается в декларации, новым наблюдателем во ФСЭГ становится Азербайджан.

По итогам встречи министров было объявлено, что следующая, 18-я министерская встреча ФСЭГ пройдет 17 ноября 2016 года.

Форум стран-экспортеров газа объединяет страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. Организация основана в 2001 году в Тегеране, учреждена юридически — 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав форума и подписали межправительственное соглашение.

Участниками ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу участвуют в нем в качестве наблюдателей. Штаб-квартира ФСЭГ располагается в столице Катара Дохе.