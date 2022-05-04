Генсек ОПЕК: Свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что Россия экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки, и в мире нет свободных мощностей, чтобы за

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что Россия экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки, и в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить эти объемы.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, участвующий сегодня во встрече технической панели.

"Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок", - сказал генсек ОПЕК.

Баркиндо также отметил, что конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.

Эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров, добавил он. "И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе, необходимых сельскохозяйственных товаров", - подчеркнул Баркиндо.