О нас
Аудио новости

Генсек ОПЕК: Свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет

Генсек ОПЕК: Свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что Россия экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки, и в мире нет свободных мощностей, чтобы за
Энергетика
4 мая 2022 г. 17:13
Генсек ОПЕК: Свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что Россия экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки, и в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить эти объемы.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, участвующий сегодня во встрече технической панели.

"Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок", - сказал генсек ОПЕК.

Баркиндо также отметил, что конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.

Эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров, добавил он. "И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе, необходимых сельскохозяйственных товаров", - подчеркнул Баркиндо.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке OPEC secretary-general: No free capacity to replace Russian oil

Самое важное

Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 16:17
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
ФотоПедагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
3 мая 2022 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
2 мая 2022 г. 21:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi