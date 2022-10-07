Генсек ОПЕК прокомментировал решение альянса по снижению добычи нефти

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи вне политики и не связано с противостоянием одних стран против других. Оно исходит исключительно из оценок рисков рецессии и опыта: альянс не мог ждать, когда рынок рухнет, и предпринял шаги для обеспечения его баланса.

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи вне политики и не связано с противостоянием одних стран против других. Оно исходит исключительно из оценок рисков рецессии и опыта: альянс не мог ждать, когда рынок рухнет, и предпринял шаги для обеспечения его баланса.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу Al Arabia генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гейс.

"Решение ОПЕК+ не связано с противостоянием одной страны или группы стран против других стран, оно основано на цифрах, фактах и ​​информации от многих международных сторон, которая указывает на высокую вероятность экономической рецессии. Альянс ОПЕК+ решил предвидеть события, поскольку мы опираемся на предыдущий опыт и извлекаем из него уроки", - отметил он.

Страны ОПЕК+ в среду приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.