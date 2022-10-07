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Генсек ОПЕК прокомментировал решение альянса по снижению добычи нефти

Генсек ОПЕК прокомментировал решение альянса по снижению добычи нефти Решение ОПЕК+ по сокращению добычи вне политики и не связано с противостоянием одних стран против других. Оно исходит исключительно из оценок рисков рецессии и опыта: альянс не мог ждать, когда рынок рухнет, и предпринял шаги для обеспечения его баланса.
Энергетика
7 октября 2022 г. 16:05
Генсек ОПЕК прокомментировал решение альянса по снижению добычи нефти

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи вне политики и не связано с противостоянием одних стран против других. Оно исходит исключительно из оценок рисков рецессии и опыта: альянс не мог ждать, когда рынок рухнет, и предпринял шаги для обеспечения его баланса.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу Al Arabia генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гейс.

"Решение ОПЕК+ не связано с противостоянием одной страны или группы стран против других стран, оно основано на цифрах, фактах и ​​информации от многих международных сторон, которая указывает на высокую вероятность экономической рецессии. Альянс ОПЕК+ решил предвидеть события, поскольку мы опираемся на предыдущий опыт и извлекаем из него уроки", - отметил он.

Страны ОПЕК+ в среду приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.

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Версия на английском языке OPEC Sec.-Gen. comments on alliance’s decision to reduce oil production

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