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Генсек ОПЕК прогнозирует скорое возвращение доковидного спроса на нефть

Генсек ОПЕК прогнозирует скорое возвращение доковидного спроса на нефть Мировой спрос на нефть в четвертом квартале 2021 года превысит 99 миллионов баррелей в сутки, что вернет показатель к допандемийной отметке.
Энергетика
1 июня 2021 г. 17:09
Генсек ОПЕК прогнозирует скорое возвращение доковидного спроса на нефть

Мировой спрос на нефть в четвертом квартале 2021 года превысит 99 миллионов баррелей в сутки, что вернет показатель к допандемийной отметке.

Как передает Report, так считает генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, слова которого приводятся в сообщении на сайте организации.

"Перспективы рынка на конец этого года выглядят особенно многообещающими. Мы ожидаем, что спрос превысит 99 миллионов баррелей в сутки в четвертом квартале, что вернет нас в диапазон допандемических уровней", — говорится в сообщении.

В частности, ожидается, что спрос в странах, не входящих в ОЭСР, должен вырасти на 6,8%, или 3,3 миллиона баррелей в сутки в этом году и почти на 6,4%, или 2,7 миллиона баррелей в сутки, в странах ОЭСР.

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