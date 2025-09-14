Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Генсек ОПЕК: Нефть в будущем сохранит жизненно важное значение для мира

    Энергетика
    • 14 сентября, 2025
    • 11:13
    Нефть сохранит в будущем жизненно важное значение, рост спроса на нее до 123 млн баррелей в сутки к 2050 году, который ожидает Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК), обусловлен экономическим развитием и ростом численности населения.

    Как передает Report, об этом написал в статье к 65-летию основания ОПЕК генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.

    "Смотря в будущее, можно утверждать, что нефть сохранит свое жизненно важное значение. Согласно последнему ежегодному обзору мирового рынка нефти ОПЕК World Oil Outlook 2025, к 2050 году спрос на нефть может вырасти примерно до 123 млн баррелей в сутки. Этот рост обусловлен тем, что миру потребуется больше энергии по мере расширения экономик и роста численности населения. Энергетическая безопасность для всех остается критически важной и немыслима без нефти", - написал он.

    Генсек ОПЕК отметил, что миллиарды людей в развивающихся странах продолжают сталкиваться с энергетической бедностью, поэтому крайне важно определить, как этот рост может быть обеспечен за счет использования всех видов энергии, с балансом потребностей людей, экономики и окружающей среды. Основной акцент должен делаться на комплексный подход, включающий все виды энергии, все технологии и все народы, считает он.

    "Так же, как и в 1960 году, ОПЕК продолжает придерживаться взвешенной и реалистичной стратегии для решения стоящих перед миром энергетических задач и возможностей. При этом усилия по стабилизации рынка остаются в центре внимания, пока мы стремимся определить оптимальные пути развития энергетики для государств и народов во всем мире", - заявил он.

    По данным генсека организации, несмотря на то, что прогнозирование будущего всегда сопряжено с трудностями, опыт ОПЕК и растущий спрос на энергию и нефть указывают, что любые заявления о снижении значимости организации или предсказания "пика нефти" в предстоящие десятилетия следует воспринимать осторожно.

    "ОПЕК была и останется источником стабильности, ключевым элементом в структуре мировой энергетической отрасли и голосом, подчеркивающим значимость нефти и нефтепродуктов для мира", - добавил он. 

