Генсек ОПЕК: Энергопереход должен учитывать дифференцированную ответственность стран

Принцип общей, но при этом дифференцированной ответственности стран должен учитываться при процессах энергетического перехода и изменений климата.

Принцип общей, но при этом дифференцированной ответственности стран должен учитываться при процессах энергетического перехода и изменений климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, слова которого приводятся в пресс-релизе организации.

ОПЕК 30 мая провела пятый Технический семинар по климатическим изменениям в преддверии 21-й Координационной встречи ОПЕК по изменениям климата, которая состоится 31 мая, и 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в египетском Шарм-эш-Шейхе, запланированной на ноябрь 2022 года.

Баркиндо подчеркнул необходимость сохранения осторожности, поскольку развивающиеся страны серьезно подвержены влиянию как климатических изменений, так и процесса энергоперехода. Генсек ОПЕК особо отметил, что принципы равенства, исторической ответственности, общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей стран должны учитываться в этих процессах, указывается в сообщении организации.

Кроме того, Баркиндо обратил внимание, что сейчас производители нефти получают противоречивые сигналы от участников рынка. С одной стороны, по словам генсека ОПЕК, их просят нарастить добычу, чтобы смягчить текущий рост инфляции и поддержать восстановление мировой экономики, а с другой - они сталкиваются со снижением объемов инвестиций, которые препятствуют дальнейшему развитию нефтяной отрасли.

Ссылаясь на доклад ОПЕК World Oil Outlook (WOO), выпущенный в сентябре 2021 года, Баркиндо отметил, что до 2045 года нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслям необходимы инвестиции в объеме 11,8 трлн долларов США, чтобы удовлетворить растущие энергетические потребности. Он также добавил, что спрос на первичные энергетические ресурсы может вырасти к 2045 году на 28%.