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Генсек ОПЕК примет участие в энергетическом форуме в Казахстане

Генсек ОПЕК Баркиндо едет в Нур-Султан

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо 26 сентября примет участие в XII форуме Kazenergy в столице Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, Баркиндо примет участие в пленарной сессии и интерактивной дискуссии "Будущее нефти: реальность и прогнозы".

Кроме генсека ОПЕК в программе дискуссии заявлены глава казахстанской НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев, старший вице-президент ExxonMobil Upstream Oil & Gas Том Шуслер, генеральный директор Eni Алессандро Пулити, вице-президент по Каспию и Южной Европе "Тоталь Разведка и Добыча" Бернар Клеман.

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