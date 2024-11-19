Генсек ОПЕК: Азербайджан играет конструктивную роль в регулировании глобального нефтяного рынка

Азербайджан играет конструктивную роль в регулировании глобального нефтяного рынка.

Азербайджан играет конструктивную роль в регулировании глобального нефтяного рынка.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс на встрече с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым в рамках COP29.

Хайсам аль-Гайс поддержал председательство Азербайджана на COP29 и рассказал о своем участии в мероприятиях конференции.

На встрече обсуждали мировые тренды на энергетическом рынке, будущее нефтяной промышленности, важность сокращения выбросов, инвестиций в новые технологии для достижения "чистой энергии". Рассматривались проекты возобновляемой энергетики стран "ОПЕК плюс" и вопросы "зеленого энергетического" партнерства. Особое внимание было уделено участию ОАЭ и Саудовской Аравии в проектах по ВИЭ в Азербайджане и Центральной Азии.