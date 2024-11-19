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Генсек ОПЕК: Азербайджан играет конструктивную роль в регулировании глобального нефтяного рынка

Генсек ОПЕК: Азербайджан играет конструктивную роль в регулировании глобального нефтяного рынка Азербайджан играет конструктивную роль в регулировании глобального нефтяного рынка.
Энергетика
19 ноября 2024 г. 20:04
Генсек ОПЕК: Азербайджан играет конструктивную роль в регулировании глобального нефтяного рынка

Азербайджан играет конструктивную роль в регулировании глобального нефтяного рынка.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс на встрече с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым в рамках COP29.

Хайсам аль-Гайс поддержал председательство Азербайджана на COP29 и рассказал о своем участии в мероприятиях конференции.

На встрече обсуждали мировые тренды на энергетическом рынке, будущее нефтяной промышленности, важность сокращения выбросов, инвестиций в новые технологии для достижения "чистой энергии". Рассматривались проекты возобновляемой энергетики стран "ОПЕК плюс" и вопросы "зеленого энергетического" партнерства. Особое внимание было уделено участию ОАЭ и Саудовской Аравии в проектах по ВИЭ в Азербайджане и Центральной Азии.

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Версия на английском языке ФотоOPEC: Azerbaijan plays constructive role in regulating global oil market
Версия на азербайджанском языке ФотоOPEC-in Baş katibi: "Azərbaycan qlobal neft bazarının tənzimlənməsində konstruktiv rol oynayır"

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