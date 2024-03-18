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Генсек НАТО: Экспорт электроэнергии из Азербайджана еще больше увеличит его значение как поставщика энергии в Европу

Генсек НАТО: Экспорт электроэнергии из Азербайджана еще больше увеличит его значение как поставщика энергии в Европу Для союзников НАТО в Европе было чрезвычайно важно отказаться от российского газа. В этом смысле увеличение поставок из Азербайджана позволило союзникам НАТО в Европе ликвидировать зависимость от России как поставщика газа.
Энергетика
18 марта 2024 г. 23:43
Генсек НАТО: Экспорт электроэнергии из Азербайджана еще больше увеличит его значение как поставщика энергии в Европу

Для союзников НАТО в Европе было чрезвычайно важно отказаться от российского газа. В этом смысле увеличение поставок из Азербайджана позволило союзникам НАТО в Европе ликвидировать зависимость от России как поставщика газа.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 марта в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству – АЗЕРТАДЖ.

"Все это было сделано очень быстро, оперативно и довольно успешно, учитывая очень сложные обстоятельства. Сейчас есть необходимость в дальнейшем увеличении экспорта азербайджанского газа с примерно 12 млрд до 20 млрд кубометров, что составляет значительную часть потребления газа в Европе, и для некоторых союзников газ из Азербайджана очень важен.

Помимо поставок природного газа я также приветствую начало работ по экспорту электроэнергии посредством ЛЭП", - отметил генсек альянса.

По его словам, прямой экспорт электроэнергии из Азербайджана еще больше увеличит его значение как поставщика энергии в Европу, а также для союзников НАТО в Европе.

"Это также является частью усилий Азербайджана по развитию возобновляемых энергоресурсов, включая энергию ветра и солнца, а также выработку электроэнергии на море. Тем самым Азербайджан стал частью большого энергетического перехода, который необходимо сделать, если мы хотим бороться с климатическими изменениями. В этом контексте очень важно, что Азербайджан играет значимую роль в проведении COP29 — большой конференции по климату, которая состоится в ноябре этого года. Я действительно верю и надеюсь, что COP29 здесь, в Баку предоставит международному сообществу необходимую платформу для принятия важных решений по многим вопросам, связанным с борьбой с глобальным потеплением или изменением климата, не в последнюю очередь с финансированием крупных инвестиций в улучшение климата, необходимых для осуществления большого энергетического перехода", - добавил Йенс Столтенберг.

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Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibi: Gələcəkdə Azərbaycanın Avropa üçün enerji təminatçısı kimi rolu artacaq

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