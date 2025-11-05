Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Генсек: Для стран ОЭС разрабатывается единая энергетическая стратегия

    Энергетика
    • 05 ноября, 2025
    • 13:50
    Генсек: Для стран ОЭС разрабатывается единая энергетическая стратегия

    В настоящее время ведется работа над единой энергетической стратегией для стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

    Об этом сообщил в интервью Report генеральный секретарь ОЭС, доктор Асад М. Хан

    По его словам, стратегия ОЭС по энергетическому сотрудничеству до 2030 года, утвержденная на 4-й министерской встрече по энергетике в июне 2021 года, определяет четкие рамки регионального взаимодействия.

    "Она фокусируется на устойчивом энергетическом переходе, создании региональных рынков электроэнергии, повышении энергетической безопасности и привлечении инвестиций", - сказал А. Хан.

    Генсек отметил, что ключевые элементы включают синхронизацию рынков, совместные инвестиции и развитие инфраструктуры при балансировании национальных и региональных интересов.

    "Для согласования позиций экспортеров и импортеров используются министерские и экспертные диалоги, совместная оценка проектов и интеграция стратегических целей в национальные планы развития. Успех стратегии зависит от готовности стран-членов активно внедрять ее положения, устранять пробелы и расширять пространство регионального сотрудничества с учетом конкретных условий", - добавил А. Хан.

    Baş katib: "İƏT ölkələri üçün Vahid Enerji Strategiyası hazırlanır"

