​Генеральный директор SOCAR Georgia: "Напряженность" ощущается только на страницах СМИ

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ ""Напряженность" в деятельности SOCAR в Грузии ощущается только на страницах СМИ".

Об этом сообщил Report генеральный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, комментируя информацию в СМИ об отрицательном влиянии на деятельность ГНКАР на рынке Грузии переговоров грузинского правительства с "Газпромом" об увеличении объемов поставок российского природного газа.

Он отметил, что в деятельности SOCAR в Грузии нет никакой напряженности: "Мы выполняем свои обязательства. Между грузинским правительством и SOCAR до 2025 года подписан контракт о поставках газа для социальных потребителей. Нет никаких оснований для односторонней приостановки данного контракта с нашей или грузинской стороны".

По его словам, в целом, нет оснований для пересмотра каких-либо пунктов.

М.Мамедов добавил, что стоимость "социального" газа на рынке Грузии очень низкая: "Среди бывших советских республик, за исключением Туркменистана, цена на "социальный" газ в Грузии может быть сопоставима с ценой в Азербайджане и России. По сравнению с соседними странами в Грузии цена на "социальный" газ очень низкая. Продажа азербайджанского газа в Грузию по существующим ценам в течение долгих лет осуществляется на основе проводимой нами совместно с соседней Грузией политики".

В то же время, генеральный директор дочерней компании SOCAR в Грузии напомнил, что Госнефтекомпания поставляет на социальный и коммерческий рынок Грузии 1 млрд. 400 млн. кубометров газа: "Общий объем потребления газа на грузинском рынке равен 2 млрд. 200 млн. кубометров".

М.Мамедов добавил, что объем азербайджанского газа на грузинском рынке немного превышает 90%: "Кроме поставок SOCAR, Грузия также получает определенный объем газа за транзит в Турцию с месторождения "Шахдениз". Также эта страна получает газ за транзит российского газа в Армению. То есть на сегодняшний день Грузия получает газ из трех источников: непосредственно закупаемый у SOCAR, транзит газа с месторождения "Шахдениз" и российского газа".

Отметим, что на прошлой неделе министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил о намерении увеличить объемы закупок газа у России и проведении переговоров по данному вопросу с "Газпромом", после чего в СМИ распространилась информация о начале "газовой войны".

Грузинская оппозиция встретила протестом подобное намерение К.Каладзе, заявив, что данный вопрос может нанести ущерб отношениям со стратегическим партнером страны - Азербайджаном. Затем специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что речь идет о чисто коммерческих переговорах, и в любом случае Азербайджан останется основным поставщиком газа в Грузию.

Дочерняя компания SOCAR - ООО SOCAR Energy Georgia основана в 2006 году. Она осуществляет деятельность на территории Грузии. Основная деятельность SOCAR Energy Georgia заключается в оптовой и розничной реализации нефти в Грузии, импорт в страну нефти и нефтепродукции, а также сжиженного газа, строительство нефтяных терминалов и хранилищ.