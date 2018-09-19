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    Гендиректор "TANAP" награжден орденом "Достлуг"

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хусейна Салтука Дюзйола орденом "Достлуг".

    Как передает Report, в распоряжении говорится:

    "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    За заслуги в своевременном и качественном исполнении проекта Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) наградить генерального исполнительного директора проекта Хусейна Салтука Дюзйола орденом "Достлуг".

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