Гендиректор МАГАТЭ: Наше крепкое сотрудничество с Азербайджаном продолжается
Гендиректор МАГАТЭ: Наше крепкое сотрудничество с Азербайджаном продолжаетсяИсходя из решения об ускорении развертывания атомной энергии, принятого в рамках COP28, мы с нетерпением ожидаем проведения COP29 в Баку.
Исходя из решения об ускорении развертывания атомной энергии, принятого в рамках COP28, мы с нетерпением ожидаем проведения COP29 в Баку.
Как передает Report, об этом написал генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети X.
"Наше крепкое сотрудничество с Азербайджаном продолжается, поскольку мы работаем над созданием устойчивой энергетики будущего", - отметил Гросси.
Building on #COP28’s decision to accelerate nuclear, we now look ahead to #COP29 in Baku. As I said at Azerbaijan's #IAEAGC event today: a #NetZero world needs nuclear—urgently. Strong collaboration with continues as we work toward a sustainable energy future. pic.twitter.com/sFYn41wrIP