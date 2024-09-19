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Гендиректор МАГАТЭ: Наше крепкое сотрудничество с Азербайджаном продолжается

Гендиректор МАГАТЭ: Наше крепкое сотрудничество с Азербайджаном продолжается Исходя из решения об ускорении развертывания атомной энергии, принятого в рамках COP28, мы с нетерпением ожидаем проведения COP29 в Баку.
Энергетика
19 сентября 2024 г. 22:32
Гендиректор МАГАТЭ: Наше крепкое сотрудничество с Азербайджаном продолжается

Исходя из решения об ускорении развертывания атомной энергии, принятого в рамках COP28, мы с нетерпением ожидаем проведения COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом написал генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети X.

"Наше крепкое сотрудничество с Азербайджаном продолжается, поскольку мы работаем над созданием устойчивой энергетики будущего", - отметил Гросси.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAEBA-nın baş direktoru: Azərbaycanla güclü əməkdaşlığımız davam edir

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