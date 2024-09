Гендиректор МАГАТЭ: Наше крепкое сотрудничество с Азербайджаном продолжается

Исходя из решения об ускорении развертывания атомной энергии, принятого в рамках COP28, мы с нетерпением ожидаем проведения COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом написал генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети X.

"Наше крепкое сотрудничество с Азербайджаном продолжается, поскольку мы работаем над созданием устойчивой энергетики будущего", - отметил Гросси.