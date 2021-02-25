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GECF: К 2050 году мировой спрос на газ составит 6 трлн кубометров в год

GECF: К 2050 году мировой спрос на газ составит 6 трлн кубометров в год В этом контексте доля торговли сжиженным природным газом (СПГ) в общей торговле газом, по прогнозам, составит 56% к 2050 году
Энергетика
25 февраля 2021 г. 16:38
GECF: К 2050 году мировой спрос на газ составит 6 трлн кубометров в год

Благодаря росту численности населения мира и тенденции к экологически чистым источникам энергии, к 2050 году ежегодный спрос на природный газ вырастет на 50% по сравнению с нынешним периодом и достигнет 5,92 трлн кубометров.

Как сообщает Report, с таким прогнозом выступил Форум стран-экспортеров газа (GECF).

Согласно отчету, к 2025 году доля природного газа в мировой энергетической корзине превысит долю угля, а в 2047 году он станет самым используемым ресурсом.

В этом контексте доля торговли сжиженным природным газом (СПГ) в общей торговле газом, по прогнозам, составит 56% к 2050 году. Ожидается увеличение добычи природного газа в Китае, Австралии, Индии, США, Канаде и Мексике, странах Африки, Евразии и Ближнего Востока. Добыча природного газа в Европе, которая в 2019 году составила 200 млрд кубометров, к 2050 году упадет до 70 млрд кубометров.

Согласно отчету, многие страны будут отдавать предпочтение природному газу в качестве чистого альтернативного топлива, а доля возобновляемых источников энергии вырастет с 2% в 2019 году до 10% в 2050 году.

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Версия на азербайджанском языке GECF: 2050-ci ilə qədər dünyada qaza illik tələbat 6 trilyon kubmetr olacaq

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