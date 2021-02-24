GECF: Азербайджан 3-ий по величине производитель природного газа в Евразийском регионе

Азербайджан имеет потенциал к 2050 году добывать в среднем 40 млрд кубометров природного газа в год.

Азербайджан имеет потенциал к 2050 году добывать в среднем 40 млрд кубометров природного газа в год.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Global Gas Outlook 2050" Форума стран-экспортеров газа (GECF).

В документе говорится, что по этому показателю Азербайджан занимает 3-е место в Евразийском регионе после России и Туркменистана: "Большая часть добычи природного газа приходится на месторождения Шахдениз и Абшерон. Они расположены в оффшорных зонах в Каспийском море”.

"В 2019 году объем экспорта газа из региона Евразии составил 920 млрд кубометров, что составляет 23% от предложения на мировом рынке. По экспорту газа указанный регион занимает второе место в мире после Северной Америки. 78% всего экспорта газа регионом обеспечивает Россия, 9% - Туркменистан, 6%- Казахстан.

К 2050 году добыча "голубого топлива" в Евразийском регионе достигнет 1,3 трлн кубометров, из которых 78% придется на долю России и 17% - Туркменистана”, - говорится в документе.