Газпромбанк предложил Азербайджану "зеленые" проекты

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в формате видеоконференции принял делегацию во главе с первым вице-президентом Газпромбанка, руководителем блока рынков капитала Денисом Шулаковым.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в формате видеоконференции принял делегацию во главе с первым вице-президентом Газпромбанка, руководителем блока рынков капитала Денисом Шулаковым.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в энергетической сфере. Было отмечено о потенциале возобновляемой энергии в Азербайджане, в том числе на освобожденных территориях, продолжающихся реформах в секторе, проделанной работе и намеченных планах, а также о возможностях, которые этот процесс создаст для частного сектора.

Представители банка дали информацию о проектах "зеленых облигаций", "зеленых инвестиций" и "зеленого финансирования", которые могут быть использованы для перехода к низкоуглеродной экономике, расширения использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективных мер.

В конце встречи было принято решение продолжить обсуждения.