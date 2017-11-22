"Газпром" возобновляет поставки природного газа в Азербайджан

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания "Газпром экспорт" договорились о возобновлении поставок природного газа в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении российской компании.

Контракт был подписан в Москве накануне, 21 ноября. Поставки начнутся уже 22 ноября.

Договор предусматривает поставку 1,6 млрд куб. м российского газа.

Как заявили Report в SOCAR по этому вопросу, SOCAR импортирует газ из-за границы для полного использования своих хранилищ газа: "Далее этот объем по необходимости может как экспортироваться за рубеж , так и использоваться на внутреннем рынке для переработки и др. целей".