"Газпром" вернется на международный рынок капитала

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Газпром" планируетначать размещение евробондов.

Как отмечает Report со ссылкой на РБК, это станет первым выходом российской компании на международный рынок корпоративного заимствования с июля 2014 года. Евробонды будут номинированы в долларах, срок обращения составит один год.

Ориентировочная доходность долговых обязательств "Газпрома" составит от 4,75 до 5%, рассказал The Wall Street Journal источник, знакомый с ситуацией. Организацией выпуска занимается JP Morgan Chase. Объем эмиссии не уточняется.

Последний раз "Газпром" занимал в феврале. Тогда он разместил евробонды на €750 млн сроком на семь лет с доходностью 3,6% в год.

Последней российской госкомпанией, отмечает Reuters, вышедшей на международный рынок капиталов, был Сбербанк, который в июне продал облигации на €1 млрд сроком на 19 лет и с доходностью 3,352%.

"Газпром" с сентября находится в американском санкционном списке, но не включен в европейский. При этом под санкциями находится его дочернее подразделение "Газпром нефть".

В отчете "Газпрома" за первое полугодие 2014 года, опубликованном 14 октября, отмечалось, что санкции не "окажут существенное влияние на финансовое положение или результаты деятельности группы". Компания намерена диверсифицировать рынки заимствований и договаривается о выпуске облигаций в юанях с китайским ICBС.