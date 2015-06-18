"Газпром": в "Турецком потоке" появятся и другие акционеры

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Российская компания "Газпром", возможно, станет не единственным акционером строительства морской части газопровода "Турецкий поток", передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам зампреда правления компании Александра Медведева, для этого могут быть привлечены и другие акционеры.

"У нас есть кандидаты на морскую часть. Пока переговоры нет необходимости вести. Мы должны сначала получить все необходимые разрешения, согласования, межправительственное соглашение. Потом будем дальше смотреть", — заявил Медведев.

Ранее зампред правления "Газпрома" утверждал, что в компании уверены в отсутствии рисков по строительству газопровода. По предварительным оценкам, стоимость первой нитки "Турецкого потока" составит около 3,3 млрд евро.

В компании утверждали, что российская и турецкая стороны договорились о начале ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" в декабре 2016 года.