"Газпром" увеличит поставки в Европу

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Глава "Газпрома" Алексей Миллер в Берлине провел встречу с давним союзником и партнером российской компании - главой Wintershall Райнером Зеле.

Как сообщается, уже со следующего дня поставки российского газа в Европу в очередной раз увеличиваются. Такое совпадение (встреча двух газовиков и моментальный скачок поставок) уже было замечено 5 марта этого года.

Словацкий газотранспортный оператор Eustream (обеспечивающий прокачку российского газа по ужгородскому коридору) сообщил, что если на 30 апреля номинация на прокачку составляла 119 млн. кубометров, то на 1 мая заявлено уже 125 млн. кубометров.

При этом обычно в выходные и праздничные дни поставки не увеличиваются, а уменьшаются вслед за снижением спроса в промышленности. Также не стоит забывать об ограничениях гибкости украинского транспортного коридора - значит рост может продолжиться в последующие дни.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил Агентству газовой информации (АГИ) прямую связь встречи и роста поставок в Европу.

В пресс-релизе "Газпрома" говорится, что Миллер и Зеле говорили "о поставках российского газа европейским потребителям".

"Отмечено, что важную роль в повышении надежности экспорта "голубого топлива" играют прямые газотранспортные маршруты, в частности, газопровод "Северный поток". В данном контексте стороны подчеркнули важность получения полного доступа к транзитным мощностям газопровода OPAL", - пишет пресс-служба "Газпрома".

Предыдущая встреча с Зеле 5 марта положила конец 6-месячному ограничению поставок российского газа в Европу, целью которого было прекращение реверсных поставок газа из Европы на Украину. Реверс так и не пострадал, а "Газпром" потерял до 6 млрд. долларов в виде недополученной выручки и штрафов (скидок) за недопоставку.