"Газпром" собирается создать биржу для торговли газом на экспорт

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Газпром" собирается открыть в России новую биржевую площадку для торговли газом на экспорт. Для этого монополия создает департамент биржевой торговли, пишет "Коммерсантъ".

Департамент будет состоять из пяти управлений. Среди них также будет управление "логистического и таможенного обеспечения биржевой торговли". Возглавит новое подразделение экс-руководитель Gazprom UK Ltd. Петр Волков. Продавать газ на бирже будут за рубли.

Концепция деятельности департамента еще прорабатывается, пояснил Волков изданию. При этом, по словам источников издания в правительстве, идея есть, но пока она не получила окончательного одобрения у властей. "Газпром" хочет подготовить организационную и законодательную базу, чтобы можно было быстро перейти на продажу части экспортного газа, пояснил "Коммерсанту" собеседник, близкий к компании.

"С учетом наших отношений с Украиной было бы разумно иметь возможность сказать европейцам: вот площадка в РФ, тут вы можете купить наш газ, а как транзит – ваше дело", – заявил изданию еще один собеседник. При этом изначально компания не хотела торговать газом на хабах в Центральной Европе. Это могло бы обернуться рисками антимонопольного преследования. С "российской площадкой таких рисков не будет", заявил изданию еще один собеседник в "Газпроме".

Опрошенные изданием участники европейского газового рынка восприняли идею скептически. Они считают маловероятным, что крупные компании придут на российскую площадку и будут покупать газ за рубли, при этом разобравшись с тем, как работает российская и украинская газотранспортная система. При необходимости европейские потребители попросту нарастят отбор газа по долгосрочным контрактам, уверен европейский трейдер. Однако, по мнению другого собеседника издания, интерес может возникнуть, если газ в России будет значительно дешевле.

Изначально торговать природным газом за рубли предполагалось на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Однако, сейчас она продает в основном нефетепродукты, а ее совет директоров возглавил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Торги природным газом на бирже начались в конце октября. Первый газ продала компания "Роснефть", а цена сделки составила 2 тыс. 629 руб., или примерно $63,4 за тысячу кубометров газа. Всего производители газа подали семь заявок на продажу 15,8 млн. кубометров газа. Потенциальные покупатели оставили 20 заявок на покупку 60,7 млн. кубометров газа. В ноябре ожидалось, что объем продаж газа через СПбМТСБ достигнет 882,6 млн. кубометров.

В конце ноября на СПбМТСБ состоялась вторая сессия торгов природным газом. На этот раз было реализовано 198,4 млн. кубометров газа, а во время торговой сессии заключили 18 сделок. Как заявил РБК представитель биржи, в сессии участвовали два продавца и семь покупателей, напоминает РБК.