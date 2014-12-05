"Газпром" рассчитывает заставить ЕС самостоятельно строить газопроводы

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Газпром" после отказа от "Южного потока" не отказался от идеи лишить Украину права на транзит газа в Европу. Заодно концерн рассчитывает заставить страны ЕС самостоятельно строить газопроводы на своей территории.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Коммерсантъ", речь идет о том, чтобы построить трубопровод до Турции, который будет идти параллельно BlueStream. Он пойдет по дну Черного моря, а затем по территории Турции до греческой границы. Именно там возникнет пункт сдачи газа, который заменит нынешние хабы, используемые при получении газа при транзите через Украину.

В случае реализации этого плана влияние Турции, как страны-импортера, значительно вырастет, а европейцам придется самостоятельно сооружать новые газопроводы от хаба на греческо-турецкой границе. Альтернативы у них не будет, потому что после завершения нынешнего контракта в 2020 г. "Газпром" может прекратить транзит через Украину.

Однако собеседники издания на рынке считают, что в этом плане есть несколько пунктов, которые могут стать серьезным препятствием для нового соглашения с европейцами. Во-первых, если вариант с поставками газа в Италию в этом случае еще возможен, то не совсем ясно, как будут снабжаться Австрия, Венгрия и Словакия. Для них придется строить новую газотранспортную систему.

Во-вторых, создание трубопровода в Турцию займет время. Хотя "Газпром" может задействовать старые планы расширения BlueStream. Сделать это ей придется до 2020 года, когда истечет действующий контракт о поставках газа.

"Некоторые политические силы в ЕС и США считали, что блокировка SouthStream заставит "Газпром" использовать украинскую ГТС, но российское руководство дало понять, что на это не пойдет", - считает заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

О закрытии проекта "Южный поток" глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне, которые прошли в Анкаре. Он также рассказал, что Москва и Анкара достигли соглашения о строительстве нового газопровода через Черное море, мощностью 63 млрд. кубометров газа в год.