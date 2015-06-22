​Газпром предложил Азербайджану обеспечить газом метаноловый завод

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В ходе встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOСAR) Ровнага Абдуллаева, состоявшейся в рамках в Петербургского международного экономического форума-2015, российской стороной было внесено предложение по обеспечению газом метанолового завода AzMeCo. Об этом сообщили Report в SOCAR. По информации, предложение было положительно оценено руководством SOCAR.

Отметим, что AzMeCo (AzMeCo-Azerbaijan Methanol Company) основан в 2007 году и сдан в эксплуатацию в декабре 2013 года. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метанола в год. До сегодняшнего дня компанией AzMeCo произведено 193 тысяч тонн продукции, из которых реализовано 191 тысяч тонн метанола. Прибыль Азербайджана от реализации метанола на рынках 17 европейских стран, Израиля и Турции составила 44,5 млн. манатов. Годовая потребность завода в газе расценивается в объеме 600 млн. кубометров.

Напомним, что в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге российский Газпромбанк и SOCAR подписали соглашение по финансированию строительство завода по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности SOCAR Polymer в Азербайджане. Документ подписали председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. Инвестиционный комитет "Газпромбанка" выделил SOCAR Polymer кредит в размере 489 млн. долларов США сроком на 10 лет.