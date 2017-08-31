"Газпром" построил 220 км "Турецкого потока"

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "Газпром" построил уже 220 километров газопровода "Турецкий поток" на морском участке.

Как передает Report со ссылкой на агентство ТАСС, об этом сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"На южном европейском направлении полным ходом ведется строительство "Турецкого потока". На сухопутном участке в России завершено бурение двух микротоннелей и протаскивание труб. На морском участке уложено уже 220 км суммарно по двум ниткам", - сказал Миллер.

Отметим, что "Газпром" 7 мая начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.