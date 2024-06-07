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"Газпром" подписал с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Кыргызстан

"Газпром" подписал с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Кыргызстан "Газпром" подписал с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Кыргызстан в рамках Петербургского международного экономического форума.
Энергетика
7 июня 2024 г. 14:50
Газпром подписал с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Кыргызстан

"Газпром" подписал с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Кыргызстан в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС с церемонии подписания документа

Также "Газпром" подписал контракт на поставку газа на север и юг Кыргызстана, а также на поставку газа с компаниями "Электрические станции" и "Бишкектеплоэнерго".

Кроме того, "Газпром" и Казахстан подписали план мероприятий по подготовке объектов системы САЦ для увеличения транспортировки российского газа в Узбекистан.

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