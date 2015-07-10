"Газпром" отменил несколько тендеров по "Южному коридору"

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Газпром" отменил несколько тендеров на проведение строительно-монтажных работ в системе "Южный коридор", призванной обеспечить подачу газа в газопровод "Турецкий поток", сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Агентству газовой информации (АГИ) удалось обнаружить в системе закупок как минимум 11 отмененных тендеров суммарной максимальной стоимостью свыше 52 млрд. рублей с НДС. Эти закупки были объявлены в феврале-апреле, сроки подведения их итогов регулярно переносились и последний раз были намечены на 10 или на 17 июля.

Крупнейшие лоты - 321 км линейной части нитки "Починки-Анапа". Остальное составляют очереди и цеха компрессорных станций.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Газпром" приостановил работы на "Южном коридоре": подрядчики будут завершать начатые работы, но не начинать работу на новых объектах. В ночь со среды на четверг "Газпром" расторг контракт с итальянской компанией Saipem, нанятой для строительства первой нитки газопровода "Турецкий поток".

Проект "Южный коридор" - расширение ГТС для подачи газа в "Турецкий поток" - предусматривает строительство двух ниток газопровода. Первой строился "Западный маршрут" - "Писаревка-Анапа" - 472 км. Его линейная часть полностью построена, обеспечена технологическая готовность к транспорту газа. Строящийся следом "Восточный маршрут" - "Починки-Анапа" предусматривает прокладку линейной части протяженностью 1625,6 км.