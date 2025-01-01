"Газпром" остановил подачу газа Европе через Украину

"Газпром" в 08:00 мск остановил подачу газа Европе через Украину в связи с завершением транзитного соглашения.

"Газпром" в 08:00 мск остановил подачу газа Европе через Украину в связи с завершением транзитного соглашения и нежелания украинской стороны продлевать его.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

Холдинг лишен технической и юридической возможности подавать ресурс через Украину.

"В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины. С 08:00 мск подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", - сказано в сообщении.