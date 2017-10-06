"Газпром" одобрил открытие представительства в Азербайджане

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Совет директоров "Газпрома" согласовал вопрос об открытии представительства в Азербайджане. Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом сообщили в компании.

"Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения "Шахдениз".

С 2010 года Азербайджан начал поставки газа в Россию. Этот газ использовался для газоснабжения Дагестана. В 2013 и 2014 годах поставки азербайджанского газа в Россию неоднократно прерывались в связи с ремонтными работами. С 2015 года поставки не осуществлялись.