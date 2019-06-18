"Газпром" продолжит переговоры о будущем транзите газа через Польшу

"Газпром" продолжает переговоры о будущем транзите газа через территорию Польши, пока конкретных результатов нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в ходе пресс-конференции глава "Газпром экспорта", зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.

"Переговоры в настоящий момент продолжаются. Поскольку они были подкреплены межправительственными соглашениями, в них участвуют различные ведомства польские и с нашей стороны Минэнерго. Пока результатов нет", - ответила Бурмистрова на вопрос о судьбе контракта на транзит газа через Польшу, который истекает весной 2020 года.