    Энергетика
    • 19 января, 2026
    • 18:03
    Газпром нефть и MOL договорились о купле-продаже NIS

    Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович сообщила, что венгерская MOL и российская "Газпром нефть" достигли договоренности по ключевым параметрам будущего соглашения о купле-продаже "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).

    Как передает Report, об этом сообщает сербский телеканал N1.

    По ее словам, согласованный проект договора будет направлен в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) на рассмотрение.

    Также в ходе переговоров сербской стороне удалось добиться увеличения государственной доли в NIS на пять процентных пунктов.

    Министр отметила, что Белград существенно улучшил свои позиции по сравнению с 2008 годом, когда доля Сербии в компании оставалась ниже 30%.

    "Увеличение пакета акций позволит государству получить больше прав при принятии решений на собрании акционеров и в первую очередь обеспечить защиту интересов граждан", - подчеркнула она.

    Кроме того, Джедович Ханданович сообщила, что к будущему договору купли-продажи, как ожидается, присоединятся и партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов.

