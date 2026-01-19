"Газпром нефть" и MOL договорились о купле-продаже NIS
Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович сообщила, что венгерская MOL и российская "Газпром нефть" достигли договоренности по ключевым параметрам будущего соглашения о купле-продаже "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).
Как передает Report, об этом сообщает сербский телеканал N1.
По ее словам, согласованный проект договора будет направлен в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) на рассмотрение.
Также в ходе переговоров сербской стороне удалось добиться увеличения государственной доли в NIS на пять процентных пунктов.
Министр отметила, что Белград существенно улучшил свои позиции по сравнению с 2008 годом, когда доля Сербии в компании оставалась ниже 30%.
"Увеличение пакета акций позволит государству получить больше прав при принятии решений на собрании акционеров и в первую очередь обеспечить защиту интересов граждан", - подчеркнула она.
Кроме того, Джедович Ханданович сообщила, что к будущему договору купли-продажи, как ожидается, присоединятся и партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов.