"Газпром" не исключает сдвига по срокам проекта "Турецкий поток" на год

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Газпром" не исключает сдвига по срокам реализации проекта "Турецкий поток" на год. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сказал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Если он сдвинется на один год, ничего страшного не произойдет", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что сроки подписания межправительственного соглашения зависят не от "Газпрома". "Формирование правительства Турции займет определенное время, загадывать очень трудно", - добавил он.

По его словам, власти Турции подчеркнули важность первой нитки "Турецкого потока", но готовы к строительству всех четырех ниток.

Как сказал во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер, никакие политические риски не страшны проекту. Он заявлял, что работа по подготовке текста межправсоглашения идет, никакие факторы на эту работу не влияют, отвечая на вопрос, не повлияет ли ситуация в Сирии на подготовку межправсоглашения.