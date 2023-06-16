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"Газпром" и SOCAR обсудили поставки газа

"Газпром" и SOCAR обсудили поставки газа Российский "Газпром" и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудили вопросы поставок газа.
Энергетика
16 июня 2023 г. 17:05
Газпром и SOCAR обсудили поставки газа

Российская компания "Газпром" и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудили вопросы поставок газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию, распространенную компанией” Газпром“.

Переговоры состоялись во время рабочей встречи председателя правления “Газпрома” Алексея Миллера и президента SOCAR Ровшана Наджафа в рамках Петербургского международного экономического форума-2023.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия компаний, а также рассмотрели возможности для расширения научно-технического сотрудничества в сфере транспортировки газа.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум-2023, который начал свою работу 14 июня, завершится завтра.

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Версия на английском языке Gazprom, SOCAR mull gas supplies
Версия на азербайджанском языке “Qazprom” və SOCAR qaz təchizatı ilə bağlı müzakirələr aparıb

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