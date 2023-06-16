"Газпром" и SOCAR обсудили поставки газа

Российский "Газпром" и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудили вопросы поставок газа.

Российская компания "Газпром" и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудили вопросы поставок газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию, распространенную компанией” Газпром“.

Переговоры состоялись во время рабочей встречи председателя правления “Газпрома” Алексея Миллера и президента SOCAR Ровшана Наджафа в рамках Петербургского международного экономического форума-2023.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия компаний, а также рассмотрели возможности для расширения научно-технического сотрудничества в сфере транспортировки газа.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум-2023, который начал свою работу 14 июня, завершится завтра.