"Газпром" дал поручение о начале работы по строительству "Турецкого потока"

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Газпром" дал поручение о начале работ по строительству газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщила итальянская компания Saipem, подрядчик строительства газопровода, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Saipem сообщает, что получила уведомление от клиента - South Stream Transport B.V.- о возобновлении работ по контракту. Saipem должна начать работы по морскому участку газопровода в Черном море", - говорится в сообщении Saipem.

Подрядчик строительства ждал этого распоряжения с 1 декабря 2014 года, когда президент Владимир Путин сообщил, что Россия отказывается от реализации проекта "Южный поток" и приступает к реализации "Турецкого потока"

В отличие от "Южного потока", который предполагал масштабное строительство инфраструктуры в Европе, проект "Турецкий поток" ограничивается строительством трубопровода по дну Черного моря и газораспределительного хаба на границе Турции и Греции. Всю остальную инфраструктуру европейские клиенты "Газпрома" должны будут построить сами.

South Stream Transport B.V. является стопоцентной аффилированной компанией "Газпрома".

Ранее глава "Гапрома" Алексей Миллер заявил, что укладка труб "Турецкого потока" может начаться уже в пятницу. Он добавил что начало ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" запланировано на декабрь 2016 года.