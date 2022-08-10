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Газовые фьючерсы в Европе закрепились выше 2 210 долларов

Газовые фьючерсы в Европе закрепились выше 2 210 долларов Цены на газ в Европе к закрытию торгов выросли на 8,6%, до 2 211,3 доллара США за тысячу кубометров.
Энергетика
10 августа 2022 г. 22:16
Газовые фьючерсы в Европе закрепились выше 2 210 долларов

Цены на газ в Европе к закрытию торгов выросли на 8,6%, до 2 211,3 доллара США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В первой половине торгового дня котировки фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) росли незначительно. Ценовой минимум, достигнутый в первые минуты торгов, составил 2 042,8 доллара (+0,3% к расчетной цене накануне – 2 036,1 доллара). Однако ближе к вечеру котировки начали наращивать темпы роста и на закрытии максимально поднялись - до 2 211,3 доллара (+8,6%) за тысячу кубометров.

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