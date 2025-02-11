Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума

Спотовая цена газа в Европе (контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF) на закрытии торгов 10 февраля была на уровне $622 за тысячу кубометров, всего за день торгов цена выросла на 5%.

Спотовая цена газа в Европе (контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF) на закрытии торгов 10 февраля была на уровне $622 за тысячу кубометров, всего за день торгов цена выросла на 5%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

Достигнутый уровень является максимальным за последние более чем два года (с 7 февраля 2023). В январе 2025 показатель был $512, с начала февраля - $581.

В ближайшие дни стоит ожидать дальнейшего роста котировок, так как в регион придут холода. При этом погоду в Европе нельзя назвать экстремально холодной - она соответствует климатической норме. В январе в регионе было на один градус теплее нормы и прошлогоднего показателя. По актуальному прогнозу, температура воздуха в феврале прогнозируется в Европе на уровне климатической нормы (на один градус прохладнее) и на пять градусов холоднее, чем в феврале 2024 года.

Еще одним фактором роста цен стал дефицит газа на Украине, которая сама же остановила транзит "Газпрома" по своей территории, а теперь закупает топливо на спотовом рынке Европы.

Уровень запасов в подземных хранилищах Европы - один из ключевых индикаторов для мирового рынка - опустился ниже 50%, сообщает Gas Infrastructure Europe. Текущий показатель (48,48% по итогам газовых суток 9 февраля) на 8 процентных пунктов отличается от среднего значения предыдущих пяти лет (56,51%).

Помимо необходимости тратить больше газа на отопление, энергетика Европы вынуждена компенсировать недопоставки энергии от ветроэнергетических мощностей газовой генерацией. За первую декаду февраля 2025 года ветряки обеспечили лишь около 13% потребностей региона в электроэнергии, в то время как в феврале 2024 года их вклад был почти в два раза выше - 22%.

В условиях ограниченности поставок трубопроводного газа Европе приходится наращивать импорт сжиженного трубопроводного газа, повышая на спотовом рынке ставки в конкуренции за партии СПГ с азиатским регионом. С марта 2024 года месяц за месяцем ЕС сокращал прием СПГ, но в холодном феврале 2025 года импорт может вырасти - сразу примерно на 10% по отношению к прошлогоднему уровню, свидетельствует оперативная статистика GIE.