О нас

Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума

Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума Спотовая цена газа в Европе (контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF) на закрытии торгов 10 февраля была на уровне $622 за тысячу кубометров, всего за день торгов цена выросла на 5%.
Энергетика
11 февраля 2025 г. 12:17
Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума

Спотовая цена газа в Европе (контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF) на закрытии торгов 10 февраля была на уровне $622 за тысячу кубометров, всего за день торгов цена выросла на 5%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

Достигнутый уровень является максимальным за последние более чем два года (с 7 февраля 2023). В январе 2025 показатель был $512, с начала февраля - $581.

В ближайшие дни стоит ожидать дальнейшего роста котировок, так как в регион придут холода. При этом погоду в Европе нельзя назвать экстремально холодной - она соответствует климатической норме. В январе в регионе было на один градус теплее нормы и прошлогоднего показателя. По актуальному прогнозу, температура воздуха в феврале прогнозируется в Европе на уровне климатической нормы (на один градус прохладнее) и на пять градусов холоднее, чем в феврале 2024 года.

Еще одним фактором роста цен стал дефицит газа на Украине, которая сама же остановила транзит "Газпрома" по своей территории, а теперь закупает топливо на спотовом рынке Европы.

Уровень запасов в подземных хранилищах Европы - один из ключевых индикаторов для мирового рынка - опустился ниже 50%, сообщает Gas Infrastructure Europe. Текущий показатель (48,48% по итогам газовых суток 9 февраля) на 8 процентных пунктов отличается от среднего значения предыдущих пяти лет (56,51%).

Помимо необходимости тратить больше газа на отопление, энергетика Европы вынуждена компенсировать недопоставки энергии от ветроэнергетических мощностей газовой генерацией. За первую декаду февраля 2025 года ветряки обеспечили лишь около 13% потребностей региона в электроэнергии, в то время как в феврале 2024 года их вклад был почти в два раза выше - 22%.

В условиях ограниченности поставок трубопроводного газа Европе приходится наращивать импорт сжиженного трубопроводного газа, повышая на спотовом рынке ставки в конкуренции за партии СПГ с азиатским регионом. С марта 2024 года месяц за месяцем ЕС сокращал прием СПГ, но в холодном феврале 2025 года импорт может вырасти - сразу примерно на 10% по отношению к прошлогоднему уровню, свидетельствует оперативная статистика GIE.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
6 февраля 2025 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi