"Газпром" досрочно прекратил контракт с "Туркменгазом"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Газпром экспорт" официально уведомил "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа между странами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении туркменской компании.

"Государственный концерн "Туркменгаз" информирует, что "Газпром экспорт" официально уведомил "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа с 1 января 2016 года", - говорится в сообщении.

Как ранее заявляли в руководстве концерна, "Туркменгаз" готов вести переговоры с "Газпромом" по поставкам газа в Россию.