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Фьючерсы на газ в Европе составили 1 060 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе составили 1 060 долларов за тысячу кубометров Цены на газ в Европе в ходе торгов на Лондонской бирже ICE составили 1 040-1 090 долларов США за тыс. кубометров.
Энергетика
27 января 2022 г. 12:48
Фьючерсы на газ в Европе составили 1 060 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе в ходе торгов на Лондонской бирже ICE составили 1 040-1 090 долларов США за тыс. кубометров.

Как передает Report, стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, после некоторого колебания, цены на фьючерсы составили 1 060 долларов.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тыс. кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2 190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).

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Версия на азербайджанском языке Avropada qaz fyuçerslərinin qiyməti 1 060 ABŞ dolları təşkil edib
Версия на английском языке Gas futures in Europe total $1,060 per 1,000 cubic meters

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