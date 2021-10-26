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Фьючерсы на газ в Европе подорожали почти на 1%

Фьючерсы на газ в Европе подорожали почти на 1% Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника выросла почти на 1%, выше 1070 долларов США за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Энергетика
26 октября 2021 г. 11:05
Фьючерсы на газ в Европе подорожали почти на 1%

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника выросла почти на 1%, выше 1070 долларов США за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.

Как передает Report со ссылкой на Prime, стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1085,5 доллара США за тысячу кубометров (935,8 евро), а в 10.26 (по бакинскому времени) чуть снизилась — до 1 072,5 доллара США (924,6 евро). С учетом курсовой разницы это выше расчетной цены понедельника на 0,9%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1 070 долларов США за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1 072,4 доллара США (916,6 евро).

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qaz yenə bahalaşdı
Версия на английском языке Gas futures in Europe rise by almost 1%

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