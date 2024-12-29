SOCAR будет управлять газоснабжением Нахчыванской АР

Функций Газовой эксплуатационной службы Нахчыванской АР будут переданы Государственной нефтяной компании SOCAR.

Функций Газовой эксплуатационной службы Нахчыванской АР будут переданы Государственной нефтяной компании SOCAR.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Распоряжение нацелено на совершенствование управления в сфере газоснабжения и урегулирование связанных с этим вопросов.

Документ предусматривает передачу SOCAR функций Газовой эксплуатационной службы Автономной Республики.

Согласно распоряжению, Кабинет министров в месячный срок должен обеспечить необходимые меры по передаче функций, в трехмесячный срок - подготовить и представить президенту предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов, а также предложения по госимуществу, решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.