FT: Саудовский принц сорвал переговоры в Дохе

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель наследного саудовского принца Мохаммед бин Салман надавил на делегацию королевства на переговорах в Дохе по заморозке добычи нефти, что привело к их срыву.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, об этом пишет FT.

Заместитель наследного принца и любимый сын короля Салмана Мохаммед бин Салман, курирующий саудовскую экономику, в три часа утра в воскресенье, 17 апреля, позвонил делегации королевства на переговорах в Дохе и потребовал от нее вернуться на родину, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. В итоге саудовцы все же остались, но переговоры были сорваны, отмечает издание.

По информации FT, делегаты других стран еще утром в воскресенье были уверены, что министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими верифицирует согласие ведущего мирового экспортера нефти на заморозку ее добычи. Но в понедельник министр нефти Венесуэлы Еулохио дель Пино, бывший инициатором идеи о заморозке, заявил, что у него создалось впечатление, что у саудовской делегации "вообще не было никаких полномочий".

Издание знает, что саудовцы участвовали в составлении первоначального проекта соглашения, который был вручен участникам встречи. Высокопоставленные представители ОПЕК заявили журналистам, что участие Саудовской Аравии в переговорах не зависит от позиции Ирана, который отказался присоединиться к инициативе по ограничению предложения нефти.

"Почти у всех было ощущение, что сделка будет заключена в течение часа", - рассказал FT один из участников. Издание отмечает, что даже саудовский союзник Кувейт заявил утром в воскресенье, что "с оптимизмом" смотрит на заключение сделки. Однако саудовская делегация стала настаивать, что согласна на заморозку лишь при участии Ирана, и к восьми часам вечера переговоры были прекращены без достижения какого-либо результата.