Французские власти призвали прекратить забастовки на НПЗ в ближайшие часы

Решение для прекращения многонедельной забастовки нефтеперерабатывающих заводов, которая истощила запасы топлива на французских автозаправочных станциях, должно быть найдено в ближайшие часы.

Решение для прекращения многонедельной забастовки нефтеперерабатывающих заводов, которая истощила запасы топлива на французских автозаправочных станциях, должно быть найдено в ближайшие часы.

Как передает Report, об этом заявил сегодня министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в интервью французскому радио.

Ле Мэр сказал, что правительство готово ждать "несколько дней, а не недель", пока профсоюзы и вовлеченные компании найдут решение. В противном случае у французского правительства, по словам министра, не останется выбора, кроме как вмешаться самому, чтобы прекратить забастовки.

Ранее представитель французского правительства Оливье Веран заявил о готовности властей вмешаться, чтобы найти выход из тупика, связанного с забастовками.

Сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий и топливохранилищ, принадлежащих компаниям TotalEnergies и ExxonMobil, вышли на забастовки в субботу на фоне сохраняющейся проблемы дефицита топлива на некоторых автозаправках страны.