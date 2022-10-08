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Во Франции возобновились забастовки сотрудников НПЗ TotalEnergies и ExxonMobil

Во Франции возобновились забастовки сотрудников НПЗ TotalEnergies и ExxonMobil Сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий и топливохранилищ, принадлежащих компаниям TotalEnergies и ExxonMobil, вышли на забастовки в субботу на фоне сохраняющейся проблемы дефицита топлива на некоторых автозаправках страны.
Энергетика
8 октября 2022 г. 16:30
Во Франции возобновились забастовки сотрудников НПЗ TotalEnergies и ExxonMobil

Сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий и топливохранилищ, принадлежащих компаниям TotalEnergies и ExxonMobil, вышли на забастовки в субботу на фоне сохраняющейся проблемы дефицита топлива на некоторых автозаправках страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP.

"У нас около 70% сотрудников участвуют в забастовке", - сказал агентству представитель профсоюза в ExxonMobil Кристоф Обер.

По данным французской Всеобщей конфедерации труда (CGT), в общей сложности из-за забастовки приостановили работу крупнейший НПЗ TotalEnergies в Нормандии, а также два НПЗ ExxonMobil. В эти выходные закрыто топливохранилище в коммуне Гранпьюи-Бэйи-Карруа (департамент Сена-и-Марна) близ Парижа.

В то же время в полном составе бастовала утренняя смена отдела отгрузки на НПЗ TotalEnergies близ Лиона. По словам представителя CGT Педро Афонсо, обычно за сутки на этом НПЗ загружают топливом и нефтепродуктами от 250 до 300 грузовиков и от 30 до 50 железнодорожных вагонов, однако сейчас этот процесс полностью остановлен. Сам завод продолжает работу.

Как отмечает агентство, из-за продолжающихся с конца сентября забастовок, ряд заправок столкнулся с ограничением поставок топлива, что привело к исчерпанию запасов бензина и дизельного топлива на них. Со своей стороны компания TotalEnergies связывает дефицит топлива на некоторых заправках с объявленной ранее скидкой в 20 центов за литр, которая была введена по договоренности с правительством в дополнение к уже объявленной государственной скидке в 30 центов за литр.

Французские телеканалы уже несколько дней демонстрируют кадры с большими очередями на подъездах к некоторым заправкам. В некоторых случаях водители вынуждены ждать около часа, чтобы добраться до заправочной колонки.

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