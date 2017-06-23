Франция намерена прекратить выдавать разрешения на добычу нефти и газа

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Во Франции намерены представить законопроект, который запретит выдачу лицензий на добычу нефти и газа. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр по вопросам экологии Франции Николя Юло.

"Больше никакой новой лицензии на разведку углеводородов не будет выдано, мы внесем изменения в законодательстве этой осенью", — сказал министр.

Ранее сообщалось, что французское правительство продало 4,1% акций энергетической компании Engie за 1,1 млрд евро.

Стало известно, что изначально правительство планировало продать на 10 млн акций меньше. После данной операции государство останется владельцем 28,7% акций.