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    Франция намерена прекратить выдавать разрешения на добычу нефти и газа

    Николя Юло: Больше никакой новой лицензии на разведку углеводородов не будет выдано

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Во Франции намерены представить законопроект, который запретит выдачу лицензий на добычу нефти и газа. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр по вопросам экологии Франции Николя Юло.

    "Больше никакой новой лицензии на разведку углеводородов не будет выдано, мы внесем изменения в законодательстве этой осенью", — сказал министр.

    Ранее сообщалось, что французское правительство продало 4,1% акций энергетической компании Engie за 1,1 млрд евро.

    Стало известно, что изначально правительство планировало продать на 10 млн акций меньше. После данной операции государство останется владельцем 28,7% акций.

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